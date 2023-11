BlackRock TCP Capital Corp. est une société de financement spécialisée. La société se concentre sur les prêts directs aux entreprises du marché intermédiaire ainsi qu'aux petites entreprises. Elle prête à des entreprises bien implantées sur le marché et proposant des produits et services différenciés. L'objectif d'investissement de la société est d'obtenir un rendement total élevé par le biais de revenus courants et d'une appréciation du capital. Elle investit principalement dans la dette de sociétés du marché intermédiaire et de petites entreprises, y compris des prêts garantis de premier rang, des prêts de second rang, de la dette mezzanine et des obligations. Son portefeuille d'investissement est composé d'environ 136 sociétés. Il investit dans divers secteurs, notamment l'aérospatiale et la défense, les compagnies aériennes, l'automobile, les produits de construction, les marchés de capitaux, les services et fournitures commerciaux, les équipements de communication, la construction et l'ingénierie, le crédit à la consommation, les conteneurs et l'emballage, les distributeurs, les services publics d'électricité, la technologie des soins de santé, les hôtels, les restaurants et les loisirs, l'assurance, l'Internet et la vente au détail par catalogue.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds