Blackstone prêt à débourser 13 milliards pour un gestionnaire de logements

New York (awp/afp) - Le fonds d'investissement américain Blackstone a annoncé mardi avoir trouvé un accord pour racheter American Campus Communities (ACC), le plus gros développeur, propriétaire et gestionnaire de logements étudiants aux États-Unis, pour près de 13 milliards de dollars.

L'action d'ACC, cotée au New York Stock Exchange, bondissait de près de 13% à 64,80 dollars, dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street.

Blackstone a proposé le paiement en numéraire de l'ensemble des actions ordinaires d'ACC, au prix unitaire de 65,47 dollars par action, soit 14% de plus que le prix de clôture du titre lundi.

Basé à Austin (Texas), ACC possède 166 biens immobiliers répartis dans plus de 70 universités américaines, dont l'université d'État de l'Arizona, l'université d'État de Floride ou l'université de Californie à Berkeley. Près d'un quart de ces biens se situent sur des campus universitaires.

"Cette transaction offre à nos actionnaires une valeur convaincante, immédiate et certaine tout en mettant ACC en position d'augmenter encore plus notre avantage compétitif dans notre quête pour emmener l'industrie du logement étudiant à de nouveaux sommets", a déclaré dans un communiqué le patron-cofondateur d'ACC Bill Bayless.

