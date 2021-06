USA: Blackstone achète un loueur de maisons valorisé 6 milliards de dollars

New York (awp/afp) - La société d'investissement américaine Blackstone a annoncé mardi avoir racheté Home Partners of America (HPA), une société qui possède et loue plus de 17.000 maisons aux Etats-Unis, au moment où les prix de l'immobilier évoluent à des records dans le pays.

HPA, qui propose aussi à ses locataires de racheter les demeures quand ils en ont les moyens, est valorisée 6 milliards de dollars par cette opération, précise Blackstone dans un communiqué.

La transaction intervient dans un marché immobilier au beau fixe depuis le début de la pandémie, avec des taux d'intérêt historiquement bas et le déploiement du télétravail qui a poussé des Américains à rechercher des biens plus grands.

Les ventes de logements ont toutefois un peu ralenti ces derniers mois en raison du manque d'offre et de la montée des prix à des niveaux inédits: en avril, il fallait compter en moyenne 435.400 dollars pour acquérir une maison neuve, selon les dernières données disponibles du département du Commerce.

Blackstone assure vouloir développer une "réelle approche à long terme de la gestion des propriétés".

"Le principe fondamental de la plateforme HPA est de fournir aux résidents la possibilité de vivre dans la maison de leur choix avec la possibilité de l'acheter. Nous avons l'intention de poursuivre cet objectif et d'élargir l'accès aux maisons à travers les États-Unis", a assuré Jacob Werner, en charge du secteur immobilier chez Blackstone, dans le communiqué.

Le rachat doit devrait être finalisé au troisième trimestre.

