Blackstone Inc. : La tendance est haussière

Données financières USD EUR CA 2021 10 452 M - 9 024 M Résultat net 2021 5 476 M - 4 728 M Dette nette 2021 5 631 M - 4 862 M PER 2021 33,4x Rendement 2021 2,59% Capitalisation 104 Mrd 104 Mrd 89 642 M VE / CA 2021 10,5x VE / CA 2022 9,36x Nbr Employés 3 165 Flottant 99,2% Prochain événement sur BLACKSTONE INC. 10/11/21 Bank of America Securities Banking and Financials Conference Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Cloture 143,93 $ Objectif de cours Moyen 144,25 $ Ecart / Objectif Moyen 0,22% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Stephen Allen Schwarzman Chairman & Chief Executive Officer Jonathan D. Gray President, Chief Operating Officer & Director Michael S. Chae Chief Financial Officer John Stecher Chief Technology Officer Jeffrey Iverson Managing Director-Legal & Compliance