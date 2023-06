Blackstone Loan Financing Ltd - investit dans des prêts et obligations garantis de premier rang à taux variable et dans des obligations de prêts garantis - Le conseil d'administration déclare qu'il a présenté des propositions en vue d'une liquidation gérée de la société. Le conseil d'administration et Blackstone Ireland Ltd, son conseiller en investissement, ont recommandé à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur de ces propositions.

Le conseil d'administration a tenu compte d'un certain nombre de facteurs : "Le conseil d'administration a pris en compte un certain nombre de facteurs, notamment la décote par rapport à la valeur nette d'inventaire à laquelle les actions ont été négociées, la capitalisation boursière et la liquidité des actions, ainsi que la structure de la société. En outre, il a été reconnu que si le prix de l'action de la société continue de se négocier avec une décote par rapport à la valeur de l'actif net, les possibilités de réinvestissement et la capacité à croître par l'émission de nouvelles actions sont limitées. Le conseil d'administration estime donc qu'une réalisation ordonnée des investissements de la société sera dans le meilleur intérêt de l'ensemble des actionnaires".

L'approbation de la liquidation par le conseil d'administration n'entraînerait pas la liquidation immédiate de la société. Il ajoute : "L'approbation de la liquidation n'entraînerait pas une liquidation immédiate de la société : "Il s'agit plutôt d'une réalisation ordonnée des actifs sous-jacents de la société d'une manière compatible avec les exigences réglementaires en matière de rétention des risques et d'autres restrictions contractuelles sur la liquidité du portefeuille de la société."

Cours actuel de l'action : 58,95 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 9,3

