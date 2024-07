Blackstone Inc. est une société d'investissement. L'activité de gestion d'actifs de la société comprend des véhicules d'investissement qui se concentrent sur l'immobilier, le capital-investissement, les infrastructures, les sciences de la vie, les actions de croissance, le crédit, les actifs réels et les fonds secondaires. La société opère à travers quatre segments : Real Estate, Private Equity, Credit & Insurance, et Hedge Fund Solutions. Blackstone Real Estate Partners (BREP) investit dans la logistique, les bureaux, les logements locatifs, l'hôtellerie et la vente au détail, ainsi que dans diverses sociétés d'exploitation immobilière. Le segment Private Equity comprend Blackstone Capital Partners, Blackstone Energy Transition Partners, Blackstone Capital Partners Asia et Blackstone Core Equity Partners. Le segment Crédit et assurance comprend Blackstone Credit et Blackstone Insurance Solutions (BIS). Le segment Hedge Fund Solutions comprend les activités de Blackstone Alternative Asset Management et GP Stakes.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds