Blackstone envisage la vente de la banque néerlandaise NIBC -sources

Le gestionnaire de fonds a sondé de manière informelle d'autres banques et des acheteurs financiers potentiels pour évaluer leur appétit, ont déclaré ces personnes, qui ont refusé d'être nommées pour discuter de sujets privés.

Les délibérations sont préliminaires et peuvent ne pas déboucher sur une transaction, ont-ils précisé. Blackstone a également envisagé des acquisitions potentielles en l'absence de vente, a ajouté une personne.

Blackstone s'est refusé à tout commentaire. La NIBC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La NIBC, dont les origines remontent aux années 1940, est revenue sur le marché boursier en 2018 après plus d'une décennie de capital-investissement sous la direction de JC Flowers & Co.

Blackstone a de nouveau privatisé la banque au début de 2021 pour environ 1 milliard d'euros - une fraction de sa valeur comptable - après avoir négocié à la baisse le prix convenu à l'origine avec la société en raison des inquiétudes suscitées par la pandémie de COVID-19.

Les valorisations des banques européennes cotées en bourse ont augmenté depuis, soutenues par des taux d'intérêt plus élevés. Mais la récente crise de confiance dans les établissements de crédit a fait reculer les plans stratégiques de certains créanciers de taille moyenne, dont OLB, en Allemagne, soutenue par Apollo Global Management.

La NIBC, basée à La Haye, propose des financements pour des secteurs tels que l'automobile, l'immobilier commercial, les infrastructures et le transport maritime, ainsi que des prêts hypothécaires aux particuliers. Elle s'est retirée des activités non essentielles, notamment le conseil en transactions et le financement à effet de levier, dans le but de rationaliser ses opérations.

À la fin de l'année dernière, les actifs du groupe s'élevaient à 22,8 milliards d'euros et la valeur de ses fonds propres à environ 2 milliards d'euros (2,21 milliards de dollars), selon ses comptes annuels 2022, qui font état d'un bénéfice de 179 millions d'euros hors dépenses non récurrentes. Les prêts hypothécaires constituent l'essentiel de son portefeuille de prêts.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Bloomberg jeudi.

(1 $ = 0,9046 euros)