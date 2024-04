Blackstone envisage de lever 300 millions de dollars par le biais d'une introduction en bourse en Inde de l'International Gemological Institute (IGI), sa société de certification de pierres précieuses, pour laquelle il s'attend à une évaluation de 1,5 milliard de dollars, ont déclaré trois personnes au fait de la question.

Blackstone a acquis IGI pour 570 millions de dollars en mai 2023 auprès du conglomérat chinois Fosun et de la famille fondatrice Lorie. IGI exerce l'essentiel de ses activités en Inde et se décrit comme le plus grand laboratoire indépendant au monde pour l'analyse et la classification des diamants et autres pierres précieuses et bijoux.

Blackstone a chargé les banques d'investissement Morgan Stanley et Kotak (Inde) de diriger l'opération d'introduction en bourse, ont ajouté les deux sources.

Blackstone et Morgan Stanley se sont refusés à tout commentaire, tandis qu'IGI et Kotak n'ont pas répondu aux demandes de renseignements.

Fondée en Belgique il y a 50 ans, IGI réalise aujourd'hui la majeure partie de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices en Inde, où elle possède la plupart de ses laboratoires et propose des services de tri et d'analyse des diamants, ainsi que des cours théoriques.

Avec l'introduction en bourse, IGI espère tirer parti de la croissance des diamants cultivés en laboratoire en Inde, a déclaré la deuxième source. Ces laboratoires fabriquent des bijoux d'apparence identique aux diamants naturels, mais moins coûteux. L'année dernière, le budget fédéral indien a réduit les taxes sur la fabrication de diamants de laboratoire afin de stimuler le secteur.

Le projet de cotation d'IGI n'en est qu'à ses débuts et pourrait être modifié, selon les sources.

Le marché indien de la bijouterie, évalué à 78 milliards de dollars en 2021, est lucratif pour des acteurs tels qu'IGI. Si la plupart des bijoux fabriqués sont exportés, l'or - historiquement dominant dans le pays - cède peu à peu la place aux diamants chez certains jeunes consommateurs.

En règle générale, les sociétés de capital-investissement cherchent à coter les entreprises environ cinq ans après l'investissement, et Blackstone souhaite profiter du marché indien des introductions en bourse, qui est le plus actif d'Asie depuis le début de l'année, ont ajouté deux des sources.

L'Inde est devenue le deuxième marché le plus actif au monde pour les opérations sur le marché des capitaux propres (ECM) après les États-Unis.

Les entreprises indiennes ont levé 2,3 milliards de dollars au cours du premier trimestre 2024 dans le cadre d'introductions en bourse, selon les données de LSEG, soit plus de 12 fois les 166,5 millions de dollars levés au cours de la même période l'année dernière, selon les données de LSEG.