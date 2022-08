Blackstone : l'UE autorise une acquisition conjointe

La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint d'Advarra Holdings, par Blackstone et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPP Investments).



Advarra fournit des services d'examen éthique et des solutions technologiques aux sociétés biopharmaceutiques, aux organismes de recherche sous contrat et aux sites d'essais cliniques.



Blackstone est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial.



CPP Investments gère les fonds qui lui sont transférés par le Régime de pensions du Canada et investit principalement dans des actions publiques et privées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné qu'Advarra a des activités réelles et prévues négligeables dans l'Espace économique européen et que les chevauchements horizontaux et les relations verticales entre les activités des entreprises sont limités.



