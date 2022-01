Blackstone : la Commission autorise l'acquisition d'Interplex

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif d'Interplex de Singapour par Blackstone des États-Unis.



Interplex est active au niveau mondial dans la conception et la fabrication de solutions personnalisées d'interconnexion, de haute précision et de mécanique.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait pas de problème de concurrence, car Blackstone et Interplex ne sont pas présentes sur le même marché ou sur des marchés étroitement liés.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.