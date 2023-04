Blackstone lève 30,4 milliards de dollars pour son dernier fonds immobilier

Le fonds, appelé Blackstone Real Estate Partners X, est 48 % plus important que le précédent fonds immobilier du géant de la gestion d'actifs, qui a été fermé en 2019.

Blackstone a concentré son portefeuille sur la logistique, le logement locatif, l'hôtellerie, les bureaux de laboratoire et les centres de données, délaissant les actifs tels que les bureaux traditionnels et les centres commerciaux qui sont confrontés à des vents contraires en raison de l'adoption post-pandémique du travail flexible et de l'essor du commerce électronique.

"La sélection des secteurs n'a jamais été aussi cruciale alors que nous assistons à une bifurcation des performances au sein de l'immobilier", a déclaré Ken Caplan, co-responsable mondial de Blackstone Real Estate, dans un communiqué.

Les actions de Blackstone étaient en hausse de près de 1 % dans les échanges avant bourse.