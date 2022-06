Blackstone obtient des approbations des régulateurs australiens pour le rachat de Crown Resorts

Les autorités de régulation du jeu dans les États australiens de Victoria et de New South Wales ont approuvé le rachat de Crown Resorts par la société américaine de capital-investissement Blackstone pour un montant de 6,3 milliards de dollars, a déclaré l'opérateur de casino jeudi. L'approbation des régulateurs d'Australie occidentale, où Crown exploite son casino de Perth, est toujours en attente.

Le casino de Crown à Melbourne fonctionne avec un superviseur nommé par le gouvernement depuis l'année dernière et continuera à le faire, a déclaré la Victorian Gambling and Casino Control Commission.

La licence du gratte-ciel casino de 2,2 milliards de dollars australiens (1,58 milliard de dollars) de Crown à Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud (NSW), reste suspendue, plus d'un an après son ouverture prévue. "L'autorité a travaillé en étroite collaboration avec Crown sur les plans d'une ouverture conditionnelle des jeux au Crown Sydney", a déclaré Philip Crawford, président de la NSW Independent Liquor & Gaming Authority.

Un accord réussi avec le géant américain du capital-investissement pourrait donner au fondateur milliardaire de Crown, James Packer, une porte de sortie d'une entreprise frappée par des scandales et des revers réglementaires et tirer le rideau sur l'une des dynasties d'affaires les plus historiques d'Australie. Les États de Victoria, de Nouvelle-Galles du Sud et d'Australie occidentale ont tous, à des moments différents, jugé Crown inapte à détenir des licences de jeu.