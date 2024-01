B lackstone Inc, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, va doubler les effectifs de son activité de capital-investissement à Singapour au cours des deux prochaines années, a déclaré un haut dirigeant, dans le but de tirer parti du nombre croissant d'opérations en Asie du Sud-Est.

L'expansion à Singapour permettra également au gestionnaire d'actifs de se rapprocher de sa base d'investisseurs, qui comprend des fonds souverains, des family offices et des investisseurs individuels, a déclaré Amit Dixit, responsable de l'activité de capital-investissement (PE) de Blackstone pour l'Asie.

L'équipe de Blackstone chargée du capital-investissement à Singapour comptera six ou sept personnes d'ici deux ans, et Aravind Krishnan, directeur général de la pratique du capital-investissement, quittera Mumbai pour s'installer dans la ville-État afin de diriger cette équipe, a ajouté M. Dixit.

Blackstone s'ajoute à une liste de plus en plus longue de gestionnaires d'actifs mondiaux qui étendent ou établissent des bureaux à Singapour, les investisseurs financiers cherchant des bases alternatives à la Chine dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et d'une reprise économique atone dans ce pays.

"La domiciliation des entreprises à Singapour s'est vraiment accélérée après l'affaire COVID ; ainsi, même si l'entreprise est en Inde, en Chine, en Corée ou même une entreprise mondiale, elle aura son siège à Singapour", a déclaré M. Dixit.

Blackstone, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs, y compris des biens immobiliers, privilégie les entreprises ayant une présence mondiale et voit des possibilités d'investir, de construire et de développer de telles entreprises en Asie du Sud-Est.

Le gestionnaire de fonds basé à New York se concentrera sur des secteurs tels que la technologie, la santé, la consommation, les services financiers et l'industrie à valeur ajoutée, et envisagera des transactions d'une valeur aussi faible que 150 millions de dollars, a indiqué M. Dixit.

Blackstone est présent dans la ville-État depuis plus de dix ans et y emploie plus de 100 professionnels.

Il s'agit de l'un des plus grands acteurs du capital-investissement en Asie, qui a levé 11 milliards de dollars pour son deuxième fonds de capital-investissement en Asie en 2021, soit près du triple de son prédécesseur.

M. Dixit a indiqué qu'environ 50 % du deuxième fonds a été déployé jusqu'à présent et que lorsque 75 % environ auront été engagés, Blackstone commencera à collecter des fonds pour un troisième fonds de capital-investissement en Asie.

Parmi les opérations réalisées en Asie ces dernières années, citons l'acquisition du fabricant singapourien de composants de précision Interplex pour 1,6 milliard de dollars en 2022 et la vente d'IBS Software Services pour 450 millions de dollars à la société de rachat rivale Apax Partners l'année dernière, d'après les données de Dealogic. (Reportage de Yantoultra Ngui à Singapour, Kane Wu à Hong Kong et M. Sriram à Mumbai ; rédaction de Sumeet Chatterjee et Sonali Paul)