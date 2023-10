Les sociétés de capital-investissement Blackstone Inc, EQT AB et THL Partners sont en concurrence avec de grandes sociétés américaines d'automatisation industrielle pour acquérir la société allemande d'électronique de puissance EA Elektro-Automatik, selon des personnes familières avec le dossier.

Emerson Electric Co, Keysight Technologies Inc et Fortive Corp ont également manifesté leur intérêt pour EA Elektro-Automatik, qui appartient à la société d'investissement de taille moyenne Bregal Investments, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

La valeur de l'entreprise basée à Viersen, en Allemagne, pourrait se situer entre 1,5 et 2 milliards de dollars, dettes comprises, ont indiqué les sources, tout en précisant qu'un accord n'était pas certain.

EA Elektro-Automatik génère actuellement un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 100 millions de dollars sur 12 mois, ont indiqué les sources.

L'entreprise travaille avec un conseiller financier pour étudier la possibilité d'une vente depuis le début de l'année, ont indiqué les sources, ajoutant qu'elle avait reçu un premier tour d'offres en septembre.

Blackstone et THL se sont refusés à tout commentaire. Bregal, EA Elektro-Automatik, EQT, Emerson Keysight et Fortive n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Bregal, créé en 2002 et soutenu par la famille milliardaire Brenninkmeijer, gère plus de 17 milliards d'euros (17,79 milliards de dollars) d'actifs. Bregal, qui a acquis EA Elektro-Automatik, a investi dans plus de 85 entreprises à ce jour, selon son site web.

EA Elektro-Automatik, qui est actuellement présente en Amérique, en Europe et en Asie, fournit des équipements qui alimentent en énergie des processus de fabrication de haute technologie dans divers secteurs, notamment l'automobile, le stockage d'énergie, les télécommunications et l'aérospatiale. (1 $ = 0,9556 euros) (Reportage de Milana Vinn à New York ; Rédaction de Josie Kao)