Embassy Office Parks, le plus grand fonds d'investissement immobilier d'Inde, prévoit de lever jusqu'à 400 millions de dollars auprès d'investisseurs, selon deux sources directement informées, alors qu'il cherche à répondre à la demande d'espaces de bureaux émanant de géants mondiaux et locaux.

Embassy, qui gère 45 millions de pieds carrés (4,18 millions de mètres carrés) de parcs de bureaux, compte parmi ses clients Google, Cisco et IBM, qui renforcent leur présence dans la cinquième économie mondiale.

Le groupe immobilier a chargé les banques d'investissement Morgan Stanley et Kotak (Inde) de gérer l'opération, qui devrait être finalisée d'ici juin, ont déclaré les sources, qui n'ont pas souhaité être nommées en raison du caractère privé des négociations.

Les fonds levés serviraient à rembourser la dette et à acquérir des terrains dans la ville de Chennai, dans le sud du pays, où Embassy cherche à renforcer sa présence, ont précisé les deux sources.

L'immobilier commercial est en plein essor en Inde, les grandes entreprises locales et mondiales ayant embauché en nombre record après la pandémie de COVID-19. En 2023, les entreprises indiennes ont loué 61,6 millions de pieds carrés d'espaces de bureaux, et le dernier trimestre de l'année a connu une location trimestrielle record, selon la société de conseil CBRE.

Cette situation contraste avec celle de marchés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, où l'occupation des bureaux s'est effondrée en raison du travail à domicile. Bien que les entreprises indiennes disposent elles aussi de modèles de travail "hybrides", nombre d'entre elles ont encore besoin de plus d'espace de bureaux pour accueillir les nouveaux employés et les services administratifs, qui emploient des milliers de personnes.

Embassy, la plus grande société de placement immobilier de bureaux d'Asie, entend obtenir l'approbation de son conseil d'administration dans les semaines à venir pour cette opération, qu'elle prévoit de réaliser par le biais d'un placement institutionnel qualifié (QIP), un outil utilisé par les sociétés indiennes cotées en bourse pour lever des fonds auprès de fonds communs de placement et d'autres grandes institutions.

Compte tenu de l'essor de l'immobilier de bureau en Inde, l'opération devrait attirer des gestionnaires d'actifs et des fonds communs de placement étrangers, a déclaré l'une des sources directement informées.

Embassy et les banques n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Avec des propriétés dans quatre villes - Pune, Mumbai, Bengaluru et la région de la capitale nationale - Embassy compte 245 occupants, principalement issus des secteurs de la technologie et des services financiers. Une grande partie de ces occupants sont des entreprises du classement Fortune 500.

Le géant du capital-investissement Blackstone, qui détenait une participation majoritaire dans Embassy, l'a cédée ces dernières années et s'est totalement retiré de la société l'année dernière.

Les parts d'Embassy ont augmenté de 17 % au cours de l'année écoulée, soit plus que les deux autres sociétés de placement immobilier cotées en Inde, mais moins que l'indice plus large NIFTY Realty, qui a plus que doublé au cours de la même période.

Alors qu'Embassy se concentre sur les bureaux, l'espace immobilier plus large de l'Inde, y compris les logements et les entrepôts, fait l'objet d'un intérêt croissant de la part des investisseurs en raison de la montée en flèche de la demande et des prix.

Pour le trimestre de décembre, le bénéfice après impôt d'Embassy a augmenté de 6 % pour atteindre 2,3 milliards de roupies (27,58 millions de dollars), tandis que son revenu total a progressé de 5,3 % pour atteindre 9,8 milliards de roupies.

(1 $ = 83,3600 roupies indiennes)