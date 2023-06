Exclusif - Scott Bommer, responsable de la plateforme Horizon de Blackstone, quitte la société

M. Bommer, ancien gestionnaire de fonds spéculatifs, a rejoint Blackstone en 2021 en tant que directeur général senior, à l'époque où la société procédait à la refonte de son unité de fonds spéculatifs Blackstone Alternative Asset Management, connue sous le nom de BAAM et dont la valeur s'élève à 81 milliards de dollars.

La plateforme Blackstone Horizon sera désormais gérée par un comité d'investissement dirigé par Joe Dowling, responsable mondial de BAAM, ont indiqué les sources.

La plateforme Horizon, où Bommer, 56 ans, était directeur des investissements, a été conçue pour exploiter des thèmes importants en investissant dans des sociétés publiques et privées à croissance rapide. Elle a été lancée avec un capital d'environ 2 milliards de dollars en juillet 2021.

Un représentant de Blackstone s'est refusé à tout commentaire et M. Bommer n'a pas pu être joint.

La plateforme a trouvé un écho auprès des investisseurs qui ont engagé rapidement des capitaux, ce qui en fait l'un des nouveaux lancements réussis de Blackstone.

Avant de rejoindre Blackstone, M. Bommer a dirigé le fonds spéculatif SAB Capital pendant 17 ans, investissant dans des actions, des dettes et des hypothèques.

M. Bommer a été la première grande embauche de M. Dowling, qui a rejoint Blackstone au début de l'année 2021 pour aider à réorganiser l'unité des fonds spéculatifs. Le curriculum vitae de M. Bommer correspondait au goût de M. Dowling pour le recrutement de cadres supérieurs ayant l'expérience de l'investissement et non seulement de l'allocation d'argent.

Horizon a été créée pour offrir des rendements élevés, mais les performances ont été remises en question car la plateforme a été lancée peu de temps avant que les marchés ne se retournent. La direction a réduit ses investissements lorsque les marchés boursiers ont chuté au début de l'année 2022 et s'est abstenue de faire de nouveaux investissements.

Horizon a perdu 22 % sur l'ensemble du fonds depuis son lancement, a déclaré une personne au fait des chiffres. Le fonds a un pouvoir d'achat d'environ 1 milliard de dollars, selon cette personne.

D'autres fonds spéculatifs qui poursuivent des stratégies de croissance similaires ont également subi des pertes. L'année dernière, Tiger Global Management a perdu 56 %, tandis que Whale Rock Capital Management a terminé avec une perte de 43 %, a rapporté Reuters précédemment.

Les performances de BAAM ont toutefois été solides et, malgré la baisse des actions et des obligations l'année dernière, 2022 a marqué le meilleur rendement de BAAM depuis des années par rapport à la performance du marché. L'unité a enregistré un gain net de 4,1 %, contre une baisse de 16,9 % pour un portefeuille dit 60/40, qui répartit les allocations entre les actions et les obligations et qui est généralement utilisé par les investisseurs institutionnels comme référence.

Au cours des cinq années précédant 2021, date de l'arrivée de M. Dowling, l'unité a accusé un retard annualisé de 5,2 % par rapport à la stratégie.