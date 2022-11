Exclusif - Stonepeak Partners envisage d'investir jusqu'à 20 milliards de dollars dans un fonds d'infrastructure nord-américain - sources

Les plans de collecte de fonds soulignent la forte demande des investisseurs pour les actifs d'infrastructure, dont les flux de trésorerie liés à l'inflation constituent une protection contre la flambée des prix. Stonepeak a terminé la levée de 14 milliards de dollars pour un tel fonds il y a seulement neuf mois. Les fonds de capital-investissement de cette taille sont généralement espacés d'au moins deux ans afin de disposer de suffisamment de temps pour déployer leur capital.

Stonepeak a commencé à contacter les investisseurs pour évaluer leur intérêt pour le lancement du fonds, qui devrait avoir lieu l'année prochaine, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle.

Un porte-parole de Stonepeak s'est refusé à tout commentaire.

Les fonds d'infrastructure, dont Stonepeak, ont levé plus de 50 milliards de dollars au cours du seul deuxième trimestre de cette année, soit une hausse de 25 % par rapport à l'année précédente, selon le fournisseur de données Preqin, soulignant la forte demande des investisseurs institutionnels.

Le fonds prédécesseur, Stonepeak Infrastructure Fund IV, a rapporté 1,08 fois l'argent de ses investisseurs à la fin du mois de juin de cette année, selon le fonds de retraite des employés publics de l'Oregon (PERS), qui avait pris un engagement de 500 millions de dollars. Les fonds de capital-investissement mettent généralement deux ans à afficher des rendements pendant qu'ils investissent l'argent qu'ils ont levé.

Le précédent Stonepeak Infrastructure Fund III de 7,2 milliards de dollars, qui a été levé en 2018, avait rapporté 1,59 fois l'argent de ses investisseurs, selon les données de PERS.

Stonepeak a également commencé à lever son premier fonds d'infrastructure mondial "de base", avec un objectif initial de 5 milliards de dollars, et l'entreprise vise à atteindre la clôture de sa première levée de fonds d'ici la fin de l'année, ont indiqué les sources.

Contrairement aux fonds nord-américains de Stonepeak qui ont des durées fixes - le fonds IV a une échéance de 12 ans avec une option de prolongation de trois ans - le fonds principal est à durée indéterminée, ont précisé les sources. Le fonds principal vise à investir dans des actifs d'infrastructure qui fournissent des bénéfices liés à l'inflation provenant de contrats à long terme. Il investira dans des actifs dans les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans des secteurs tels que les transports, les communications et les services publics.

Parmi les récents investissements de Stonepeak dans l'ensemble de ses fonds, citons l'acquisition de l'unité de services de routage d'appels d'urgence d'Intrado pour 2,4 milliards de dollars et l'achat d'une participation de 36 % dans le fournisseur de centres de données CoreSite, basé à Denver, Colorado, pour plus de 3 milliards de dollars. Stonepeak a également réalisé son premier investissement australien dimanche en acceptant d'acheter GeelongPort, aux côtés du fonds de pension Spirit Super, dans une transaction évaluée à 1,1 milliard de dollars australiens (732 millions de dollars), ont déclaré des sources à Reuters.

Stonepeak a été fondée en 2011 par les anciens dirigeants de Blackstone Inc, Michael Dorrell et Trent Vichie. La société basée à New York gère environ 52 milliards de dollars d'actifs répartis entre les Amériques, l'Europe, l'Asie et l'Australie.