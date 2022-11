Factbox - Comment Wall St et les milliardaires ont fait des dons aux élections américaines.

La plupart des principaux donateurs de ce cycle sont les mêmes personnes qui ont figuré en tête des listes de contributions politiques les années précédentes, à quelques exceptions près, notamment le milliardaire des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried, qui s'est révélé être un important partisan des démocrates, et son co-PDG de FTX, Ryan Salame, qui soutient les républicains, selon les données.

Mardi, Bankman-Fried a annoncé qu'il allait vendre l'unité non américaine de FTX au géant de la cryptomonnaie Binance, qui a déclaré que cela aiderait à couvrir une "pénurie de liquidités" à la bourse rivale, marquant un brusque changement de fortune pour Bankman-Fried.

Les milliardaires ont représenté 15% de tous les dons politiques fédéraux détaillés du 1er janvier 2021 au 30 septembre, contre 11% lors du cycle électoral de 2020, a déclaré Sarah Bryner, directrice de la recherche et de la stratégie chez OpenSecrets, une organisation à but non lucratif qui suit le financement des campagnes.

Avant l'arrêt Citizens United de 2010 de la Cour suprême des États-Unis, qui a annulé les limites imposées aux contributions politiques des sociétés ou des syndicats, les contributions politiques des milliardaires représentaient environ 3 % de l'ensemble des contributions politiques, a-t-elle précisé.

Voici quelques-uns des milliardaires de Wall street et d'investissement qui constituent les 25 plus grands donateurs politiques de ce cycle électoral :

* Le financier George Soros a été le principal donateur individuel, dépensant plus de 128 millions de dollars pour soutenir les campagnes démocrates, selon OpenSecrets. Un porte-parole de Soros a déclaré que 125 millions de dollars sont allés à un super PAC créé comme un véhicule de contributions destiné à durer sur plusieurs cycles. Entre cela et d'autres dons, il a versé environ 35 millions de dollars aux campagnes et aux candidats de ce cycle, c'est-à-dire de 2021 à aujourd'hui.

* Le fondateur de Citadel LLC, Ken Griffin, était le troisième plus grand donateur au 30 septembre, dépensant plus de 68 millions de dollars pour aider les efforts républicains, selon OpenSecrets. Griffin a déclaré dans un communiqué : "J'espère que mon engagement politique contribuera à protéger le rêve américain. Je soutiens fièrement les hommes et les femmes désireux de se présenter aux élections qui s'engagent à améliorer l'enseignement de la maternelle à la 12e année et l'enseignement supérieur, qui se concentrent sur la protection des droits individuels et qui donnent la priorité à la sécurité publique et à la défense nationale. Tragiquement, nous avons tous vu des villes majestueuses telles que Chicago et San Francisco dévastées par des politiques progressistes de gauche. Le jour d'Halloween, trois enfants - et au moins 11 adultes - ont été abattus sans raison à Chicago. Dans quelques jours, je crois que les électeurs américains diront que nous avons assez souffert de ces politiques malavisées."

* Le fondateur du Susquehanna International Group, Jeffrey Yass, et Janine Yass, occupent la quatrième place de la liste, dépensant plus de 44 millions de dollars pour des causes républicaines, selon OpenSecrets. Un représentant a refusé tout commentaire.

* Le crypto-milliardaire Sam Bankman-Fried de FTX était le sixième plus grand donateur, avec 39,8 millions de dollars, la grande majorité allant à l'aide des démocrates. FTX n'a pas répondu à une demande de commentaire.

* Le fondateur du Blackstone Group, Stephen Schwarzman, se trouvait au numéro 8 de la liste, dépensant 35,5 millions de dollars pour soutenir les Républicains. Blackstone n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

* Le co-PDG de FTX, Ryan Salame, était en 14e position, dépensant 23,6 millions de dollars pour aider les républicains. FTX n'a pas répondu à une demande de commentaire sur ce don.

* Paul Singer, fondateur d'Elliott Management, a dépensé 19,7 millions de dollars pour soutenir les Républicains, ce qui fait de lui le 15e donateur le plus important. Elliot n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

* Le gestionnaire de fonds spéculatifs Stephen Mandel, de Lone Pine Capital, ainsi que sa femme Susan Mandel, étaient 17e, dépensant 17,7 millions de dollars, principalement pour soutenir les démocrates. Lone Pine a refusé tout commentaire.

* Jim Simons, fondateur de Renaissance Technologies, ainsi que Marilyn Simons, étaient les 20e plus grands donateurs, dépensant près de 16 millions de dollars pour aider les démocrates. Simons a refusé de commenter via un représentant.