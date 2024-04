(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir à la hausse, alors que les investisseurs regardent quelques acquisitions clés du FTSE 250.

Dans les premières nouvelles concernant les entreprises, Hipgnosis Songs a déclaré qu'elle soutiendrait une éventuelle contre-offre de Blackstone. Dans le même temps, Tyman a soutenu une offre de rachat de 788 millions de livres sterling de la part de Quanex.

Au cours de la nuit, la Banque populaire de Chine a laissé inchangé le taux préférentiel des prêts à un an - qui sert de référence pour les prêts aux entreprises - à 3,45 %. Le LPR à cinq ans - qui est utilisé pour fixer le prix des prêts hypothécaires - est resté à 3,95 %. Il avait été réduit de 4,20 % en février, dans un effort pour stimuler le marché de l'immobilier en perte de vitesse dans le pays.

Le consensus du marché s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de changement en avril, étant donné que la PBoC avait laissé le taux de facilité de prêt à moyen terme à un an inchangé à 2,50 % la semaine dernière.

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 1,1% à 7 979,20

Hang Seng : en hausse de 1,7 % à 16 500,91

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,0 % à 37 438,61

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 1,1% à 7 649,20

DJIA : clôture en hausse de 211,02 points, 0,6%, à 37 986,40

S&P 500 : clôture en baisse de 0,9% à 4 967,23

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 2,1% à 15 282,01

EUR : stable à USD1,0663 (USD1,0664)

GBP : en baisse à 1,2382 USD (1,2410 USD)

USD : en hausse à 154,71 JPY (154,52 JPY)

OR : en baisse à 2 364,66 USD l'once (2 391,85 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 86,38 USD le baril (87,01 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les événements économiques clés de lundi sont encore à venir :

08:30 EDT Canada PPI

16:00 CEST Confiance des consommateurs de la zone euro

11:00 IST Indice des prix de gros en Irlande

08:30 EDT Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago (États-Unis)

Le dynamisme des ventes de grandes maisons a contribué à porter les prix de l'immobilier à leur niveau le plus élevé depuis 12 mois, selon des chiffres publiés lundi. L'indice des prix de l'immobilier Rightmove a révélé que le prix moyen demandé pour les propriétés mises sur le marché en avril a augmenté de 1,1 %, soit 4 207 GBP, en glissement mensuel, pour atteindre 372 324 GBP. Il ne manque plus que 570 livres sterling pour atteindre le record de mai 2023, tandis que le taux annuel de croissance des prix est désormais de 1,7 %, le niveau le plus élevé depuis 12 mois. Rightmove a déclaré que l'un des facteurs clés de cette croissance était les maisons les plus grandes et les plus chères, qui connaissent leur plus fort début d'année en termes de croissance des prix depuis 2014. Cependant, le marché reste sensible aux prix et fonctionne à des rythmes différents, les prix et l'activité augmentant plus lentement dans les secteurs des primo-accédants et des seconds acheteurs, plus dépendants des prêts hypothécaires.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Jefferies relève B&M à 'hold' (sous-performance) - objectif de prix 525 (380) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Tesco commence le rachat d'actions, pour acheter jusqu'à 1 milliard de livres sterling d'actions d'ici avril 2025. La première tranche de ce programme de rachat porte sur un maximum de 450 millions de livres sterling d'actions. La chaîne de supermarchés basée à Welwyn Garden City, dans le Hertfordshire, a annoncé ce rachat au début du mois d'avril. À l'époque, elle avait déclaré que le bénéfice avant impôt avait bondi à 2,29 milliards de livres sterling au cours de l'exercice clos le 24 février, contre 882 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 4,4 %, passant de 65,32 milliards de livres sterling à 68,19 milliards de livres sterling. La société a annoncé un dividende final de 8,25 pence par action, ce qui porte le total à 12,10 pence, soit une augmentation de 11 % par rapport aux 10,90 pence versés pour l'exercice 2023.

Ocado a fait face à la pression des investisseurs pour envisager une cotation à New York, a rapporté le Telegraph samedi. Le journal a rapporté que l'épicier et l'entreprise de technologie d'entreposage ont eu des entretiens en tête-à-tête avec des investisseurs, et qu'une cotation à New York était une perspective qui a été discutée. Le Telegraph a noté qu'"un gestionnaire de fonds de premier plan" a déclaré qu'il aimerait voir Ocado explorer un "changement transatlantique".

----------

----------

Hipgnosis Songs Fund a déclaré qu'il serait "disposé" à accepter une offre officielle en espèces de la part de Blackstone, si celle-ci se présentait. Hipgnosis Songs Fund, une société d'investissement dans le domaine de la musique, qui a racheté les droits d'auteur de catalogues de chansons d'artistes tels que Red Hot Chili Peppers, Journey et Neil Young, a accepté jeudi une offre de 1,40 milliard de dollars de la part d'Alchemy Copyrights. Alchemy opère sous le nom de Concord Chorus Ltd. L'offre de Blackstone valorise chaque action de Hipgnosis Songs Fund à 1,24 USD et l'ensemble de la société à 1,50 milliard USD. "Le conseil d'administration, après avoir examiné la proposition avec son conseiller financier, Singer Capital Markets, a indiqué à Blackstone que la proposition correspond à une valeur qu'il serait prêt à recommander à ses actionnaires si Blackstone annonçait son intention ferme de faire une offre", a déclaré Hipgnosis Songs Fund. "Il n'y a aucune certitude que Blackstone fera une offre ferme pour la société, ni quant aux conditions d'une telle offre. En conséquence, il est conseillé aux actionnaires de ne rien faire pour l'instant en ce qui concerne l'approche de Blackstone".

Tyman et Quanex ont déclaré être parvenus à un accord qui permettra à Quanex de racheter Tyman. Les actionnaires de Tyman auront le droit de recevoir 240,0 pence en espèces et 0,05715 action nouvelle de Quanex. L'offre de rachat de Tyman par Quanex valorise chaque action Tyman à 400,0 pence, ce qui représente une prime par rapport au cours de clôture de 296,0 pence à la clôture de vendredi. Tyman a déclaré que la transaction valorise la société à 788 millions de livres sterling. "Cette transaction transformatrice et complémentaire renforcera l'entreprise élargie au profit de tous nos clients, employés et autres parties prenantes. Dans le contexte d'un marché nord-américain en évolution rapide, notre conseil d'administration a finalement décidé que cette transaction était le meilleur moyen de maximiser la valeur pour les actionnaires de Tyman, qui seront en mesure de réaliser une part significative de leur participation en espèces avec une prime importante par rapport au prix de l'action en vigueur, tout en participant à la future croissance du groupe élargi", a déclaré Nicky Hartery, présidente non exécutive de Tyman.

Mobico a déclaré que son chiffre d'affaires pour 2023 avait augmenté de 12 % pour atteindre 3,15 milliards de livres sterling, contre 2,81 milliards de livres sterling l'année précédente. La perte avant impôt est passée de 173,5 millions de livres sterling à 21,4 millions de livres sterling. Mobico a réduit son dividende de 5,0 à 1,7 pence. En ce qui concerne 2024, Mobico a déclaré qu'elle s'attend à ce que son bénéfice d'exploitation ajusté se situe entre 185 et 205 millions de livres sterling, contre 168,6 millions de livres sterling en 2023. Par ailleurs, Mobico a déclaré que James Stamp quittera son poste de directeur financier lors de l'assemblée générale annuelle du 11 juin. Helen Cowing rejoindra Mobico le 8 mai, où elle occupera le poste de directeur financier par intérim. Elle a précédemment occupé le poste de directeur financier du groupe Selecta, d'Ideal Standard International BV et du groupe Octopus.

AUTRES ENTREPRISES

eEnergy a déclaré avoir signé un contrat de 5,2 millions de livres sterling avec Spire Healthcare Group pour la fourniture d'un système photovoltaïque sur 38 sites. Les revenus de ce contrat devraient être comptabilisés au cours de l'exercice 2024. Harvey Sinclair, directeur général d'eEnergy, a déclaré : "Ce contrat est l'un de nos plus importants à ce jour. Il souligne notre engagement à fournir des solutions innovantes en matière d'efficacité énergétique à nos clients, en mettant en avant nos capacités multi-projets et multi-sites."

