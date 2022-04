L'équipe de Benetton travaille sur une prime d'environ 30% pour racheter Atlantia - sources

La famille Benetton et le fonds d'investissement américain Blackstone travaillent sur une prime d'environ 30% par rapport au cours moyen de l'action Atlantia au cours des six derniers mois, alors qu'ils préparent une offre qui pourrait atterrir dès mercredi, selon trois sources.

Les deux partenaires envisagent une offre entre 22 et 23 euros par action, a déclaré l'une des sources, mais a averti qu'aucune décision finale n'avait été prise.

Bien qu'il s'agisse d'une prime importante par rapport au cours moyen de l'action sur six mois, cela représenterait une augmentation plus modeste par rapport au cours actuel d'environ 21,7 euros, et valoriserait l'ensemble d'Atlantia - dans lequel la famille Benetton détient déjà une participation de 33% - à environ 18,1-19,0 milliards d'euros (19,7-20,7 milliards de dollars).

Les actions du groupe d'infrastructure italien ont gagné près de 20 % depuis le 6 avril, date à laquelle les premières spéculations ont fait état d'une approche impliquant Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield et Florentino Perez, directeur de l'ACS espagnole.

L'action a atteint lundi son plus haut niveau depuis deux ans, à 22,5 euros, alors que les investisseurs attendaient un geste qui pourrait rendre le groupe privé.

"L'offre pourrait atterrir très bientôt, même tôt mercredi matin", a déclaré l'une des sources.

Blackstone et Edizione, la holding de Benetton, ont refusé de commenter.

Edizione et Blackstone veulent retirer Atlantia de la cote pour le protéger de l'appétit des prétendants rivaux, qui ont approché les Benetton le mois dernier avec une proposition d'acheter le groupe et de remettre les concessions autoroutières d'Atlantia à Perez.

GIP, Brookfield et le magnat espagnol sont dans une phase d'attente après que la famille Benetton et les investisseurs de longue date d'Atlantia, CRT et GIC, aient repoussé leur offre, selon des sources.

L'offre de rachat intervient alors qu'Atlantia se prépare à empocher 8 milliards d'euros de la vente de l'unité autoroutière italienne du groupe, une opération visant à mettre fin à un conflit politique déclenché par l'effondrement en 2018 d'un pont autoroutier.

Elle braque également les projecteurs sur Alessandro Benetton, 58 ans, qui a été nommé président d'Edizione plus tôt cette année, resserrant ainsi l'emprise de la famille sur ses investissements.

Après s'être séparé de son Autostrade per l'Italia, Atlantia continuera à gérer des aéroports en Italie et en France, des autoroutes en Europe et en Amérique latine et la société de paiement de péages numériques Telepass.

Le gouvernement italien a jusqu'à présent gardé le silence sur les derniers développements, mais il dispose de pouvoirs spéciaux de contrôle sur les actifs stratégiques, tels que les aéroports du pays et leur propriété.

(1 $ = 0,9184 euro)