La société de capital-investissement Thomas H. Lee Partners (THL) a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Standish Management dans le cadre d'une transaction qui valorise l'administrateur de fonds basé aux États-Unis à environ 1,6 milliard de dollars, dette comprise, selon des personnes familières avec le dossier.

THL s'est imposé face à d'autres sociétés de capital-investissement lors d'une vente aux enchères, car son offre avait la faveur de la direction de Standish, ont indiqué les sources.

L'équipe de direction et d'autres employés de Standish, qui détiennent collectivement 65 % de la société, conserveront une participation de 45 %, THL détenant le reste, ont ajouté les sources.

La société d'investissement londonienne Vitruvian Partners, qui a investi pour la première fois dans Standish en 2020, se retire, ont ajouté les sources.

Les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat, les discussions étant confidentielles.

THL s'est refusé à tout commentaire. Les représentants de Standish n'ont pas répondu à une demande de commentaire, tandis que Vitruvian n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Les sociétés de capital-investissement considèrent les administrateurs de fonds comme des investissements intéressants, en raison de leurs flux de revenus prévisibles et de leur capacité à développer ces sociétés par des acquisitions financées par l'endettement.

Reuters a rapporté

au début du mois

que THL était en concurrence avec d'autres sociétés de rachat, dont Blackstone Inc et TPG Inc, pour l'opération Standish.

Dirigée par le PDG Robert Raynard, Standish fournit des services administratifs tels que la comptabilité et le reporting aux fonds d'investissement.

Basée à Boston, dans le Massachusetts, la société gère environ 450 milliards de dollars d'actifs et emploie plus de 850 personnes dans ses bureaux aux États-Unis et en Europe.

Environ 200 employés de Standish possèdent une participation dans la société, selon son site web.

THL se concentre sur les investissements dans les services financiers, la santé et la technologie. Son dernier fonds phare de capital-investissement a levé 5,6 milliards de dollars auprès d'investisseurs en 2021. (Reportage de Mike Spector et David French à New York ; rédaction de Himani Sarkar et Nick Zieminski)