Le PDG de Blackstone déclare qu'il ne soutiendra pas Trump en 2024 - Axios

L'ancien président a annoncé qu'il se présentera à l'élection présidentielle américaine de 2024, mardi.

Schwarzman a déclaré qu'il était temps pour une nouvelle direction du parti et qu'il soutiendrait un républicain différent dans la compétition présidentielle, a déclaré Axios, citant une déclaration du président et directeur général du groupe de capital-investissement.

"Il est temps pour le parti républicain de se tourner vers une nouvelle génération de leaders et j'ai l'intention de soutenir l'un d'entre eux lors des primaires présidentielles", a-t-il déclaré.

Schwarzman était l'un des principaux donateurs avant les élections de mi-mandat de la semaine dernière, dépensant 35,5 millions de dollars pour soutenir les républicains. Les républicains sont à un siège de prendre le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis, mais n'ont pas réussi à prendre le contrôle du Sénat des États-Unis, et la plupart des candidats soutenus par Trump ont perdu leurs courses.

"L'Amérique se porte mieux lorsque ses dirigeants sont enracinés dans le présent et le futur, et non dans le présent et le passé", a écrit Schwarzman, selon Axios.

Trump, qui a attaqué l'intégrité de l'élection de 2020 et fait face à de multiples enquêtes, a annoncé sa candidature mardi soir dans sa station balnéaire en Floride.

Politico a rapporté la semaine dernière qu'un autre donateur républicain important, le PDG du fonds spéculatif Citadel, Ken Griffin, a soutenu la semaine dernière le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui a remporté facilement sa réélection lors de l'élection du 8 novembre.

Pendant ce temps, les actions des entreprises liées à Trump ont bondi mercredi après son annonce.