Il est de plus en plus difficile de trouver un emploi dans le secteur du capital-investissement, sauf si vous êtes prêt à rejoindre une petite entreprise.

Les sociétés de rachat spécialisées dans les petites transactions font face à un ralentissement de l'embauche de négociateurs, car elles contournent les difficultés de financement et de collecte de fonds qui entravent les grands rachats d'entreprises par effet de levier, d'après les négociateurs et les recruteurs.

Cette situation permet aux petites entreprises d'attirer des talents qui les ont traditionnellement délaissées au profit de carrières plus lucratives chez leurs homologues plus importants.

"Les CV que je vois - et leur qualité - sont meilleurs que ce que j'ai vu depuis longtemps", a déclaré Robert Covington, associé directeur de Braemont Capital Management LLC, une société de capital-investissement basée à Dallas qui a levé son premier fonds au début de l'année, pour un montant de 525 millions de dollars.

"Il était autrefois très difficile de quitter l'une des plus grandes sociétés en raison de la rémunération ou des opportunités offertes, mais ce n'est plus le cas actuellement", a déclaré M. Covington, qui était auparavant coassocié directeur de RedBird Capital Partners Management LLC, une société de capital-investissement beaucoup plus importante, avec 8,6 milliards de dollars de capitaux sous gestion. Braemont, qui emploie 11 personnes, prévoit d'en embaucher trois autres d'ici la fin de l'année.

Il n'existe pas de données sectorielles comparant les embauches dans les grandes et les petites sociétés de capital-investissement, mais certaines enquêtes menées par des chasseurs de têtes pour cadres révèlent cette tendance.

Sur les 15 sociétés américaines de capital-investissement interrogées par la société de recrutement Eastward Partners, basée à New York, 12 ont indiqué que les embauches avaient diminué au cours des six mois précédant la fin du mois de mai. Deux des sociétés où les embauches ont repris au cours de la même période étaient plus petites, avec moins d'un milliard de dollars d'actifs.

Matthew Simon, qui a quitté l'année dernière Ardian, une société de capital-investissement qui gère 150 milliards de dollars d'actifs, pour Gamut Capital Management, qui gère plus de 2 milliards de dollars, affirme qu'il s'épanouit plus rapidement sur le plan professionnel et personnel dans une petite société.

"En travaillant quotidiennement avec les principaux dirigeants de notre société, toutes les bonnes idées sont entendues et les décisions sont prises rapidement, ce qui accroît la responsabilité et l'appropriation", a déclaré M. Simon.

Selon les initiés du secteur, l'environnement actuel de financement des transactions facilite également la vie des petites sociétés de capital-investissement. Elles ont besoin de moins de dettes pour leurs acquisitions, qui sont devenues plus chères et plus rares dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de craintes d'un ralentissement économique.

"Une petite opération est moins susceptible de dépendre d'un financement par l'emprunt et il y a moins de frictions pour mener ces transactions à leur terme", a déclaré Brian Gray, associé du cabinet d'avocats Osler, Hoskin & Harcourt LLP, basé à Toronto.

"Il y a beaucoup de transactions de moins de 100 millions de dollars qui sont en cours.

Selon les données de Dealogic, les opérations de capital-investissement aux États-Unis d'une valeur inférieure à 5 milliards de dollars ont chuté de 45 % pour atteindre 119,2 milliards de dollars depuis le début de l'année. Les opérations de capital-investissement d'une valeur supérieure à 5 milliards de dollars ont quant à elles chuté de 63 % pour atteindre 94,3 milliards de dollars.

Les investisseurs peu enclins à prendre des risques réduisant leurs engagements, il est également plus facile de lever un fonds de capital-investissement lorsque celui-ci est plus petit. Les entreprises nord-américaines qui recherchent 5 milliards de dollars ou plus ont levé 305,8 milliards de dollars au cours des 12 mois précédant la fin du mois de juin, tandis que les fonds qui ont levé moins de 5 milliards de dollars ont amassé 403,2 milliards de dollars au cours de la même période, d'après les données de Refinitiv.

Richard Kunzer, cofondateur de la société de capital-investissement Integrum, basée à New York, qui a levé 1,1 milliard de dollars pour son fonds inaugural en mai, a déclaré que si la collecte de fonds n'est jamais facile, les investisseurs sont plus disposés à soutenir les petites entreprises, car les transactions sur le marché intermédiaire sont souvent moins dépendantes de l'utilisation de niveaux élevés d'effet de levier.

"Dans trois des quatre entreprises de notre portefeuille, nous n'avons pas d'effet de levier dans les transactions", a déclaré M. Kuzner. Son entreprise de 22 personnes a ajouté cinq nouveaux membres à son équipe en 2023.

UN POISSON PLUS GROS DANS UN ÉTANG PLUS PETIT

Certes, rejoindre une société de capital-investissement peut s'avérer moins gratifiant financièrement.

La rémunération moyenne d'un directeur général d'une société de capital-investissement dont les actifs sont inférieurs à 1 milliard de dollars est de 462 000 dollars, contre 915 500 dollars pour un cadre d'une société de capital-investissement dont les actifs sont compris entre 5 et 10 milliards de dollars, selon le dernier rapport sur les rémunérations publié par Heidrick & Struggles.

Mais ce n'est là qu'un des éléments à prendre en compte, selon les initiés du capital-investissement. Une société plus petite peut offrir des voies plus courtes pour accéder à des postes plus élevés. Les petites entreprises sont également réparties dans les grandes villes d'Amérique du Nord, au lieu d'être concentrées à New York.

Les grandes sociétés de capital-investissement placent également la barre plus haut pour les quelques postes qu'elles offrent. Stephen Schwarzman, directeur général de Blackstone Inc., a déclaré aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de la société, la semaine dernière, que seuls 169 candidats sur 62 000 avaient obtenu un poste de débutant au sein de la société basée à New York cette année, ce qui rend l'accès à la société 12 fois plus difficile que l'accès à l'université de Harvard.

John Rubinetti, partenaire du bureau new-yorkais de la société de recrutement de cadres Heidrick & Struggles, a déclaré que les petites entreprises récoltaient les fruits de certains des défis auxquels sont confrontées les plus grandes.

"Je constate que les petites entreprises recrutent de plus en plus", a-t-il déclaré. "Elles profitent maintenant d'un marché plus favorable pour procéder à de nouvelles embauches, alors qu'elles étaient éclipsées par les grands groupes les années précédentes.