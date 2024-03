Le gouvernement chinois a consacré la semaine à dérouler le tapis rouge pour accueillir les dirigeants étrangers afin de tenter d'enrayer le recul des investissements des entreprises sur un marché autrefois considéré comme le moteur de la croissance mondiale.

Cependant, de nombreux cadres quittent la Chine avec une mise en garde commune : même si la situation n'empire pas, les risques d'une expansion en Chine dépassent encore les bénéfices, disent-ils.

Lors d'une série d'événements très médiatisés, les autorités chinoises ont promis l'égalité de traitement pour les entreprises étrangères, se sont déclarées convaincues que la Chine atteindrait son objectif de croissance de 5 % cette année et le président Xi Jinping a reçu 15 chefs d'entreprise américains pour leur faire comprendre que la théorie du "pic chinois" n'était qu'une vue de l'esprit.

Les investissements directs étrangers ne représentent que 3 % du total des investissements en Chine, mais ils sont en baisse depuis deux années consécutives. Les investissements étrangers sont considérés comme un signal de confiance dans la deuxième économie mondiale et comme un moyen d'améliorer la compétitivité des entreprises chinoises.

Les données du ministère chinois du commerce font état d'une baisse de 8 % des investissements directs étrangers l'année dernière. Une mesure plus large de l'autorité de régulation des changes, incluant les flux de bénéfices non distribués, a montré une baisse d'environ 80 % en 2023, pour atteindre 33 milliards de dollars. Il s'agit de la baisse la plus importante depuis le début des enregistrements en 1980.

Parmi les facteurs qui ont atténué l'attrait de la Chine, citons les inquiétudes quant à la durabilité de la reprise économique, le renforcement de la réglementation, la volonté de Pékin de créer des champions nationaux dans des secteurs stratégiques et les relations avec les États-Unis, généralement considérées comme plus stables mais toujours tendues.

Les entreprises chinoises liées au gouvernement ont également réussi à éviter la discipline des profits et des pertes à laquelle sont soumis les investisseurs étrangers, ce qui a conduit à une surcapacité écrasante dans des secteurs tels que la production de véhicules, ont déclaré les dirigeants.

"Nous aimerions que les concurrents chinois soient eux aussi obligés de faire des bénéfices pour rester en vie", a déclaré à Reuters Mats Harborn, président du constructeur de camions Scania China, en marge du forum Invest China, l'un des trois forums organisés par Pékin.

"Cela conduirait à une consolidation", a-t-il ajouté. Si cela se produit, "les acteurs les plus faibles de tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement sont évincés et les plus sérieux, qui ont la capacité de vivre dans l'économie de marché compétitive selon leurs propres conditions, restent", a-t-il ajouté.

D'autres participants et analystes ont déclaré qu'un sentiment de lassitude à l'égard des promesses s'était installé chez les investisseurs. Depuis le mois d'août, le cabinet chinois a annoncé au moins 48 mesures destinées à restaurer la confiance des investisseurs étrangers.

Jens Eskelund, président de la Chambre de commerce européenne en Chine, a déclaré que la plupart de ces mesures n'ont pas encore été suivies d'effets. Les entreprises européennes se sentent toujours désavantagées en ce qui concerne l'accès au marché, les marchés publics et la possibilité de s'asseoir avec des représentants du gouvernement, a-t-il déclaré.

"L'indication la plus claire de l'égalité de traitement sera lorsque nos membres nous diront qu'ils ne rencontrent plus ces difficultés et d'autres encore", a-t-il déclaré.

He Yadong, porte-parole du ministère du commerce, a déclaré que la présence d'un si grand nombre d'entreprises multinationales en Chine cette semaine montrait "la forte attraction magnétique du marché chinois".

MESSAGE DÉLIVRÉ

Les réunions ont néanmoins permis aux entreprises de faire valoir leur point de vue. Les entreprises américaines du secteur pharmaceutique et des sciences de la vie ont profité du China Development Forum (CDF) pour exprimer leurs préoccupations quant à la manière dont les réglementations chinoises en matière de données nuisent à leur capacité concurrentielle, selon les participants.

"La question est maintenant de savoir si la Chine entend ce message et décide de résoudre ces problèmes. a déclaré Sean Stein, président de la Chambre de commerce américaine en Chine.

La chorégraphie officielle des trois réunions consécutives - le CDF, Invest China et le Forum de Boao pour l'Asie qui s'est tenu à Hainan - a également soulevé des questions.

Le numéro deux du pays, Li Qiang, n'a pas rencontré les chefs d'entreprise en visite lors du CDF de cette année, alors qu'il s'agit d'un canal établi depuis la création de l'événement en 2000.

Selon deux personnes directement informées, M. Xi a ensuite tenu une audience surprise uniquement avec des PDG américains, dont les dirigeants de Qualcomm et de Blackstone, lors d'une réunion qui n'était pas prévue à l'ordre du jour du CDF.

"Il s'agit d'un signal gênant pour les autres investisseurs, qui montre à quel point la Chine choisit de s'engager de manière stratégique et sélective avec les entreprises internationales", a déclaré Max Zenglein, économiste en chef chez MERICS, un institut d'études sur la Chine basé à Berlin.

Ben Simpfendorfer, partenaire du consultant Oliver Wyman, a déclaré qu'il était important pour les entreprises déjà investies en Chine que Pékin tente de signaler un changement.

"Il y a une campagne, et le fait qu'elle vienne du plus haut niveau est important", a-t-il déclaré. "L'humeur est plus positive qu'il y a 12 mois, mais le monde est également très différent. (Complément d'information : Kevin Yao ; rédaction : Kevin Krolicki et Muralikumar Anantharaman)