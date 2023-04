Les bénéfices de Blackstone chutent au premier trimestre en raison du ralentissement de l'immobilier

Blackstone a été confronté à des rachats dans son fonds phare, le Real Estate Income Trust (BREIT), ce qui l'a incité à exercer son droit de bloquer les retraits des investisseurs à hauteur de 5 % de la valeur nette d'inventaire trimestrielle du fonds, chaque mois depuis novembre.

Le ralentissement de l'immobilier commercial, provoqué par la hausse des taux d'intérêt, les craintes d'un ralentissement économique et la consolidation des bureaux par les entreprises à la suite de la pandémie de grippe aviaire, a également empêché Blackstone de vendre des actifs au prix fort dans un grand nombre de ses fonds immobiliers.

Les bénéfices distribuables, qui représentent les liquidités utilisées pour les dividendes des actionnaires, sont tombés à 1,25 milliard de dollars au premier trimestre, contre 1,94 milliard de dollars un an plus tôt, a déclaré Blackstone. Cela s'est traduit par un bénéfice distribuable par action de 97 cents, légèrement supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 96 cents, selon le fournisseur de données financières Refinitiv.

Les bénéfices liés aux commissions de Blackstone ont chuté de 9 % pour atteindre 1,04 milliard de dollars, car moins de ventes d'actifs ont entraîné une baisse des commissions de performance.

Les fonds immobiliers opportunistes et de base de Blackstone se sont dépréciés de 0,4 % et de 1,6 % respectivement au cours du premier trimestre. Les fonds de capital-investissement et de crédit privé ont gagné respectivement 2,8 % et 3,4 %.

Blackstone a terminé le premier trimestre avec 991,3 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion, soit une hausse de 8 % en glissement annuel. Elle s'était fixé pour objectif d'atteindre 1 000 milliards de dollars d'actifs d'ici à la fin de 2022, une ambition qu'elle avait avancée par rapport à 2026.

Selon les principes comptables généralement admis, Blackstone a enregistré un bénéfice net de seulement 211 millions de dollars, en baisse par rapport aux 2,5 milliards de dollars de l'année précédente, en raison de la chute des ventes d'actifs ainsi que de la baisse de la valeur de ses actifs.