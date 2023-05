Les sociétés de crédit privé voient une opportunité dans le resserrement des prêts bancaires

Environ 46 % des banques interrogées par la Réserve fédérale ont déclaré avoir resserré leurs normes de prêt au cours du deuxième trimestre 2023, contre 39 % au quatrième trimestre 2022.

En conséquence, les prêts commerciaux et industriels, dont les analystes disent qu'ils sont largement alimentés par les petites banques, ont ralenti à 2,76 trillions de dollars pour la semaine terminée le 26 avril, contre 2,82 trillions de dollars un mois plus tôt, ont montré les données de la Fed.

"Comme les banques commencent à ralentir leurs prêts, ce vide sera comblé par un autre secteur", a déclaré Carlos Vaz, PDG de la société d'investissement immobilier CONTI Capital, lors du Reuters Global Markets Forum (GMF).

Blackstone Inc, l'un des plus grands créanciers privés au monde, a déclaré qu'il voyait un "moment en or" pour développer ses activités de crédit à mesure que les banques se repliaient.

Ces créanciers considèrent l'immobilier commercial et résidentiel comme particulièrement attractif, compte tenu de la prédominance des banques régionales dans ces secteurs.

Selon Capital Economics, les banques régionales américaines représentent à elles seules environ 70 % de l'encours des prêts au secteur de l'immobilier commercial.

La First Republic Bank, créancier régional ayant récemment fait faillite, a déclaré plus de 13,4 milliards de dollars de prêts à l'immobilier commercial et à la construction commerciale, tandis que le portefeuille de prêts de la Signature Bank, d'une valeur de 60 milliards de dollars, comprend principalement des prêts à l'immobilier commercial et d'autres prêts commerciaux, d'après la FDIC.

Sumit Handa, directeur général de Pennington Partners, a déclaré que son entreprise cherchait à conclure de nouvelles transactions, en particulier à la suite de l'effondrement de Signature.

"Signature était l'un des plus grands fournisseurs de prêts immobiliers dans la région de New York, l'immobilier commercial est très vulnérable ... en tant que créancier, vous voulez être de l'autre côté de cela ", a déclaré Handa.

De nombreux fonds de crédit privés disposent de beaucoup de fonds excédentaires, ou "poudre sèche", à investir, a déclaré Matt Malone, responsable de la gestion des investissements à la société de gestion privée Opto Investments.

Face au risque de récession qui plane sur la première économie mondiale, les investisseurs en crédit privé peuvent s'attendre à de meilleures conditions de prêt et à des rendements supérieurs d'au moins 4 % à ceux de l'année précédente, ont déclaré à la GMF les gestionnaires d'actifs du groupe de fonds privés de Cresset Partners.

"Cela rend le crédit privé très intéressant pour la poursuite des investissements en 2023", a déclaré Elise Ablin de Cresset Partners.

