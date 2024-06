La société mondiale d'investissement privé Partners Group a annoncé vendredi l'ouverture d'un bureau à Hong Kong, dans le cadre d'une initiative majeure visant à développer sa clientèle de gestion privée en Chine élargie.

La société, basée à Zoug, en Suisse, a nommé Henry Chui, son responsable de la gestion de fortune privée en Asie-Pacifique, pour diriger le bureau de Hong Kong, a indiqué le groupe dans un communiqué.

L'équipe de Partners Group basée à Hong Kong se concentrera sur l'expansion de la base de clientèle de la fortune privée en ajoutant des partenaires de distribution stratégiques locaux pour ses fonds et produits du marché privé, qui comprennent des fonds evergreen, a déclaré la société.

Cette décision intervient alors que les gestionnaires de fonds cherchent à diversifier les canaux de collecte de fonds et de distribution des transactions en s'adressant à la clientèle privée qui, selon eux, est de plus en plus friande d'investissements alternatifs.

Des géants mondiaux de l'investissement tels que KKR & Co, Blackstone Inc et EQT ont tous mis en place ces dernières années des équipes basées en Asie et dédiées aux clients privés.

L'ouverture du bureau de Partners Group à Hong Kong intervient également alors que les investisseurs individuels fortunés de la Grande Chine se tournent de plus en plus vers l'étranger pour trouver des opportunités d'investissement et des rendements plus élevés, dans un contexte de ralentissement économique en Chine et d'affaiblissement du renminbi.

Fondé en 1996, Partners Group emploie 1 900 personnes dans le monde et gère environ 150 milliards de dollars d'actifs dans les secteurs du capital-investissement, de l'immobilier, de l'infrastructure, du crédit et des fonds secondaires à l'échelle mondiale.

Il a ouvert son premier bureau asiatique en 2004 à Singapour, qui est également son siège régional.

Elle compte aujourd'hui plus de 550 employés dans la région à Manille, Mumbai, Séoul, Shanghai, Singapour et Tokyo.

La société a lancé un fonds stratégique secondaire de capital-investissement d'une valeur maximale de 12 milliards de dollars, pariant sur l'augmentation des flux d'opérations dans le secteur secondaire, a déclaré son président pour l'Asie en mars lors d'une conférence à Hong Kong. (Reportage de Kane Wu ; Rédaction de Sonali Paul)