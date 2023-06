Ryman Hospitality achète à Blackstone un complexe hôtelier situé au Texas pour 800 millions de dollars

Blackstone Real Estate Income Trust Inc (BREIT) a accepté de vendre un complexe hôtelier situé au Texas à Ryman Hospitality Properties Inc pour 800 millions de dollars, le géant de la gestion d'actifs cherchant à profiter de la résurgence de la demande en matière de voyages d'agrément et de retraite.

La vente du JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa, situé au Texas, devrait être finalisée au cours du deuxième ou du troisième trimestre de l'année, ont déclaré les deux sociétés lundi.

Ryman, une société d'investissement immobilier spécialisée dans les centres de villégiature, mise sur le "marché attrayant et en croissance, sans offre concurrentielle émergente" dans lequel se trouve le centre de villégiature.

La société cherche également à profiter de la reprise des voyages d'agrément et de la persistance du travail à distance, qui permet aux employés de travailler depuis leur lieu de villégiature au lieu de leur bureau.

Au début du mois, Blackstone a déclaré que les demandes de rachat liées au BREIT

avaient diminué en mai

