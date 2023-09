Viacom18, l'unité de diffusion du milliardaire indien Mukesh Ambani, est sur le point de signer un contrat de location avec Nucleus Office Parks, propriété de Blackstone, pour son nouveau siège social à Mumbai, réparti sur 400 000 pieds carrés, ont déclaré six sources familières avec le sujet.

Viacom, qui gère des chaînes de télévision et la plateforme de streaming numérique JioCinema, est en concurrence avec des entreprises comme Walt Disney en Inde. Son nouveau siège social sera réparti sur environ huit étages dans le complexe "One International Center" dans le quartier d'affaires de Lower Parel à Mumbai.

"Il s'agit d'une opération de premier plan en termes de superficie. À Mumbai, les loyers sont très élevés et, chaque année, seules trois à cinq transactions de ce type ont lieu. Ce type de relocalisation est rare", a déclaré la première source, qui a précisé que le loyer mensuel payé par Viacom18 sera estimé à 60 millions de roupies indiennes (722 178 dollars).

Viacom18 n'a pas répondu à une demande de commentaire, tandis que Blackstone s'est refusé à tout commentaire.

Ambani, l'homme le plus riche d'Asie, a rapidement étendu son empire dans le domaine des médias et du divertissement. Il gère des chaînes de télévision telles que MTV, Nickelodeon et Comedy Central en Inde, et sa plateforme de diffusion en continu est en concurrence avec des entreprises telles que Netflix et Disney+ Hotstar.

Parmi les actionnaires de Viacom18 figurent Reliance, la société d'Ambani, ainsi que Paramount Global et Bodhi Tree, une coentreprise créée par James Murdoch et Uday Shankar, ancien haut responsable de Disney.

Deux des sources familières avec les plans de déménagement ont déclaré que Viacom18 déménage dans un nouveau siège car elle souhaite consolider toutes ses unités commerciales - qu'il s'agisse de la fiscalité, de la finance, des sports ou du numérique - dans un seul et même bureau.

Le déménagement devrait avoir lieu avant le mois de décembre, ont-elles ajouté.

Blackstone finalise également des plans pour lancer une première offre publique de sa fiducie d'investissement immobilier basée sur un portefeuille de bureaux en Inde, qui inclura les actifs de Nucleus Office Parks, ont rapporté les médias indiens en juin.

La société a déclaré que l'Inde était l'un de ses marchés les plus performants. Elle gère des actifs d'une valeur de 50 milliards de dollars dans le pays, notamment dans le domaine du capital-investissement et de l'immobilier, et a réalisé plus d'un milliard de dollars rien qu'en ventes d'actions immobilières au cours de l'année écoulée. (Reportage d'Aditya Kalra, Aditi Shah et Dhwani Pandya ; Rédaction de Jan Harvey)