Blackstone Loan Financing renonce à une opportunité de sortie

Blackstone Loan Financing Ltd - investit dans des prêts et obligations garantis de premier rang à taux variable et dans des obligations de prêts garantis - Le conseil d'administration ne pense pas que proposer une opportunité de sortie immédiate aux actionnaires soit dans le meilleur intérêt de la société ou des actionnaires. Le conseil d'administration et ses conseillers ont adopté cette position après avoir consulté les actionnaires. "Il n'y a pas eu de consensus sur la création d'une catégorie d'actions en voie de liquidation à côté d'une catégorie d'actions en cours, étant donné la réduction potentielle de la liquidité de ces deux catégories d'actions", indique Blackstone Loan Financing. "Il y a eu une certaine appétence, mais pas de consensus, pour la mise en run-off de l'ensemble du fonds. Says utilisera les rachats d'actions pour tenter de réduire la décote du prix de l'action par rapport à la valeur de l'actif net, mais pourrait proposer un vote de continuation à l'assemblée générale annuelle de 2024 s'il n'y a pas d'amélioration significative de la décote d'ici là. La société tient ses AGO en juillet.

Cours actuel de l'action : 64,10 pence, en baisse de 3,6 % à Londres vendredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 0,6

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

