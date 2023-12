Blackstone Mortgage Trust, Inc. est une société de financement immobilier qui accorde des prêts de premier rang garantis par des biens immobiliers commerciaux en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. L'objectif d'investissement de la société est de préserver et de protéger le capital des actionnaires tout en produisant des rendements ajustés au risque attrayants, principalement grâce aux dividendes générés par les revenus courants de son portefeuille de prêts. Son portefeuille est composé principalement de prêts décrochés par des actifs institutionnels de haute qualité sur les principaux marchés, parrainés par des propriétaires et des opérateurs d'investissements immobiliers expérimentés et bien capitalisés. Ces prêts de premier rang sont capitalisés en accédant à une variété d'options de financement, en fonction de sa vision de la stratégie la plus prudente disponible pour chacun de ses investissements. La société mène ses activités en tant que fiducie d'investissement immobilier aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu des États-Unis. La Société est gérée de manière externe par BXMT Advisors L.L.C.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé