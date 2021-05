Blackstone Resources étend ses concessions de lithium au Chili

Zurich (awp) - Le spécialiste des métaux pour batteries Blackstone Resources a annoncé jeudi soir l'extension de ses concessions de lithium au Chili. Les concessions détenues par la filiale locale de la société zougoise ont été portées à 8900 hectares d'exploration et 6428 hectares de zones minières sur cinq sites différents.

Les concessions de Blackstone sont toutes actuellement en phase de développement, avec des études géophysiques et géochimiques et trois rapports techniques majeurs en cours de préparation pour trois zones, précise le communiqué. L'entreprise investit massivement dans l'exploration du métal, très demandé notamment pour la fabrication de batteries de véhicules automobiles.

Le groupe anticipe une forte croissance de la demande et une hausse des prix du lithium, qui est contenu dans la saumure des lacs salés et de leurs environs au Chili. Son objectif est de vendre une partie des droits de concession à une partie intéressée et de s'associer à de grands fabricants de batteries, à un partenaire industriel ou à un équipementier. Des pourparlers à cet égard ont déjà été engagés.

mk/tp/buc