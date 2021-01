Blackstone Resources: l'UE encourage un projet de batteries

Zurich (awp) - La Commission européenne soutient, dans le cadre du programme Horizon 2020, un projet de recherche et innovation dans lequel Blackstone est impliqué. Le programme a pour but d'encourager les propriétaires de bateaux à accélérer la transition vers une énergie plus propre, a précisé la société zougoise lundi soir.

En tout, 13 partenaires participent au projet qui est dirigé par le fabricant de batteries pour bateaux Spear Power Systems. La technologie de Blackstone doit permettre de réduire les coûts de fabrication des batteries.

Aucun détail financier n'a été révélé.

