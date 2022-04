Blackstone Resources pourra publier son rapport 2021 jusqu'au 31 juillet

Zurich (awp) - Blackstone Resources a été autorisé par SIX Exchange Regulation de pouvoir publier son rapport annuel 2021 et de le soumettre jusqu'au 31 juillet au plus tard. L'entreprise zougoise publie des résultats non audités.

SIX Exchange Regulation se réserve le droit de suspendre temporairement le négoce des titres Blackstone en cas de non respect de ce délai, selon le communiqué paru lundi soir. L'entreprise avait demandé fin mars un délai supplémentaire.

Blackstone Resources est en discussion avec plusieurs sociétés d'audit et espère annoncer un "nouveau mandat prochainement", après que les précédents auditeurs Moore Stephens Expert (Zurich) ont mis fin "inopportunément" à leur mandat auprès de la société zougoise.

La société active dans le secteur des métaux pour batterie est aussi tenue par SIX de publier les indicateurs de sa performance non audités pour 2021. Blackstone Resources a enregistré un chiffre d'affaires de 49,2 millions de francs suisses, un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 42,9 millions de francs suisses, un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) de 41,6 milions ainsi qu'un bénéfice net de 15,4 millions, après 17,2 millions en 2020.

Blackstone Resources a été récemment épinglée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) pour des manipulations de marché, ce qu'elle conteste. Le 20 avril, l'entreprise de Baar a annoncé vouloir contester ces conclusions en justice.

