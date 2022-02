Blackstone Resources réorganise sa structure opérationnelle

Zurich (awp) - Blackstone Resources a annoncé mardi le transfert de sa division batterie à une holding nouvellement créée. Baptisée Blackstone Technology et également basée à Baar, cette dernière regroupera la filiale allemande (Blackstone Technology GmbH) et la production, la recherche et le développement de la technologie d'impression 3D du groupe.

Avec cette opération l'entreprise cotée sur SIX entend donner "plus d'autonomie et plus de possibilités pour de futurs investissements", selon son directeur général (CEO) Ulrich Ernst, cité dans le communiqué.

Pour diriger la nouvelle entité, un nouveau CEO a été nommé en la personne de David Batstone, qui rejoint également avec effet immédiat la direction générale de la maison-mère.

Titulaire d'un doctorat et professeur émérite à l'école de gestion de l'université de San Francisco, le nouveau dirigeant a officié notamment comme banquier d'affaires dans le secteur des technologies. Il siège actuellement au conseil d'administration de Relocity, American Battery, ReCharge Global et Hydra Energy.

