Blackstone Resources s'est trouvé un nouveau réviseur

Baar (awp) - Blackstone Resources a annoncé mardi soir l'élection d'un nouveau réviseur aux comptes - sans en révéler l'identité - à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire, après le retrait surprise de Moore Experts, peu de temps avant la publication du rapport annuel.

L'entreprise zougoise a dit s'attendre à ce que les résultats annuels puissent être publiés "prochainement". Reste que les jours de Blackstone Resources à la Bourse suisse sont comptés, après que la décision de SIX Exchange Regulation de retirer le titre de la cotation au 13 octobre prochain, en raison précisément de l'absence d'un organe de révision.

L'exclusion de la place boursière a été précédée d'un long conflit entre la société et l'opérateur SIX. Accusée de manipulations du marché et de violations d'obligations de publication, l'entreprise avait écopé d'une amende et avait fait appel auprès des instances compétentes.

Le transfert vers une autre plateforme de négoce annoncé au début de l'été a été "entamé comme prévu", a encore expliqué la société de participations de Suisse centrale, qui assure que la démarche devrait aboutir "prochainement" et que ses actionnaires alors seront dûment informés.

La production de batteries sur le site allemand de Döbeln a commencé comme prévu, et la première commande devrait être livrée à des clients européens avant la fin de l'année.

