Blackstone annonce des progrès dans les cellules de batterie nouvelle génération

Zurich (awp) - Le groupe zougois de matières premières Blackstone Resources indique avoir franchi une importante étape dans le secteur de l'impression 3D de cellules de batteries. Sa filiale Blackstone Technology GmbH, a en effet réalisé la première impression 3D d'une cellule de batterie et qui fonctionne, selon le communiqué de lundi soir.

Cette étape marque la fin du processus de recherche et évaluation de l'impression 3D pour la production de cellules de batteries de nouvelle génération. Ces batteries d'un nouveau type permettront une plus grande autonomie en énergie et d'augmenter le nombre de cycles de recharge.

