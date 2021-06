Blackstone nomme un nouveau responsable du marketing

Zurich (awp) - Blackstone Resources, holding zougoise active dans les métaux et technologies pour batteries, a annoncé mercredi la nomination de David Flaschenträger au poste de directeur du marketing de Blackstone Technology. L'ingénieur a précédemment travaillé dans des fonctions de cadre dirigeant chez Quantron, E-Force One et BMZ.

Le rôle du nouveau responsable sera d'établir et d'améliorer les relations avec les clients, notamment dans les secteurs automobile, maritime, des énergies renouvelables et de l'aéronautique, selon un communiqué.

al/rp