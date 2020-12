Blackstone soutenu par Innosuisse pour un projet d'électrolytes

Baar (awp) - Innosuisse va apporter son soutien à un projet de développement de Blackstone Resources. Selon l'accord annoncé lundi soir par voie de communiqué, l'Agence suisse pour l'innovation financera la moitié des 1,3 million de francs suisses dans le cadre du développement d'électrolytes solides pour la production de piles par un procédé d'impression 3D.

Le groupe zougois coté sur SIX considère les électrolytes solides comme un élément clé pour la technologie des batteries de la prochaine génération. Le projet cofinancé par Innosuisse est réalisé par un consortium comprenant, outre Blackstone, le laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) et la Haute école spécialisée de Berne.

ra/jl/buc/rp