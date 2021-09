Chute du bénéfice net semestriel pour Blackstone Resources

Zurich (awp) - Blackstone Resources a vu sa rentabilité s'effondrer au premier semestre. La société de participations zougoise active dans le secteur des batteries a dégagé un bénéfice net de 1,62 million de francs suisses, contre 19,2 millions un an auparavant.

La dégringolade reflète les gains obtenus au cours des six premiers mois de 2020 via la vente de concessions pour des terres rares en Norvège.

Notant dans son communiqué diffusé jeudi traverser l'une des "périodes les plus fructueuses" de son histoire, l'entreprise zougoise relève avoir obtenu sur la période sous revue un financement de 6,9 millions de francs suisses. Ce dernier a été principalement utilisé pour le développement de la production de batteries dans l'usine de Döbeln, en Allemagne, et la poursuite des activités d'extraction de métaux au Pérou et au Chili.

Blackstone Technology a obtenu un financement de 1,6 million de francs suisses de la part de l'Allemagne et de l'Union européenne, alors que l'entreprise dit s'être assurée via des lettres d'intention des commandes de plus de 184 millions d'euros pour les batteries produites à Döbeln.

Evoquant ses développements futurs, Blackstone Ressources entend porter sa production à 24 Gigawatts par heure (GwH) à l'horizon 2025, soulignant des perspectives favorables dans le contexte de l'essor de véhicules à électrique. L'entreprise veut en outre négocier activement la vente d'une partie de ses concessions de lithium.

La société de Suisse centrale ajoute que les travaux en vue de la mise en Bourse aux Etats-Unis de la filiale américaine Blackstone Technology active dans les technologies liées aux batteries via la création d'une "Special Purpose Acquisition Company" (SPAC), annoncée en juin dernier, se poursuivent comme prévu. L'opération doit permettre, outre de lever des capitaux supplémentaires, à diversifier l'actionnariat de l'entreprise,

