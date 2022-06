La Bourse suisse inflige une amende à Blackstone Resources

Zurich (awp) - Suite à une demande de sanctions de l'organe de régulation, SIX Exchange Regulation (SER) de la Bourse suisse SIX, la Commission des sanctions du marché helvétique a infligé une amende à la société active dans le secteur des métaux pour batterie après avoir constaté des manquements dans l'application de la norme comptable IFRS. La décision n'est pas encore définitive, Blackstone Resources ayant fait appel.

Début février dernier, le SER avait fait part d'une demande de sanction contre Blackstone Resources, laquelle avait été transmise à la Commission des sanctions de SIX Group, indique mercredi ce dernier. L'organe de régulation du marché a fait valoir que l'entreprise zougoise a comptabilisé de manière erronée l'acquisition de sa filiale South America Invest Ltd. et le goodwill qui en résultait.

Le SER estimait en outre que Blackstone a publié des informations inexactes en relation avec cette acquisition dans ses comptes semestriels et annuels 2019. De plus, des lacunes ont été invoquées concernant la consolidation de la filiale Troi Gobi et le traitement comptable de la vente de cette filiale dans les comptes annuels 2018, ceux du premier semestre 2019 ainsi que ceux pour l'ensemble de 2019.

La Commission des sanctions a suivi pour l'essentiel la demande de sanction de SER concernant les manquements reprochés aux règles IFRS applicables. En conséquence, l'organe de régulation a infligé une amende à Blackstone Resources par décision du 22 mars 2022.

Pour mémoire, Blackstone Resources a aussi été épinglée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) pour des manipulations de marché, ce qu'elle réfute. Le 20 avril dernier, l'entreprise de Baar a annoncé vouloir contester ces conclusions en justice.

vj/jh