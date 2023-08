Blackstone Secured Lending Fund est une société d'investissement à capital fixe gérée et non diversifiée. Les objectifs d'investissement de la société sont de générer un revenu courant et, dans une moindre mesure, une croissance du capital à long terme. La société investit dans des prêts et d'autres titres, y compris des prêts syndiqués, accordés à des entreprises privées américaines, en particulier des petites et moyennes entreprises, généralement sous la forme de prêts garantis de premier rang et de prêts unitranche (y compris les prêts first out/last out) et, dans une moindre mesure, de prêts de second rang, de troisième rang, non garantis et subordonnés et d'autres titres de créance et de participation. La société investit dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, du fret aérien et de la logistique, des produits de construction, des marchés des capitaux, des produits chimiques, des services et fournitures commerciaux, de la construction et de l'ingénierie, des distributeurs et des équipements et fournitures de soins de santé. Blackstone Credit BDC Advisors LLC est le conseiller de la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds