Blade Air Mobility, Inc, anciennement Experience Investment Corp, est une entreprise de mobilité aérienne basée sur la technologie. La société offre aux consommateurs une alternative au transport terrestre pour les routes encombrées, dans le nord-est des États-Unis et en Inde, grâce à ses services de transport par hélicoptère, hydravion amphibie et avion. Son réseau d'opérateurs partenaires fournit les appareils, les pilotes, la maintenance, l'assurance et le carburant, tandis qu'il se concentre sur les réservations et les voyageurs par le biais de son application mobile, de son site web et de son équipe de relations avec les voyageurs, et fournit des alternatives de transport aérien à certaines routes terrestres encombrées aux États-Unis et en Inde. Sa pile technologique "du client au cockpit" lui permet de gérer des centaines de passagers sur plusieurs vols, en coordonnant plusieurs opérateurs volant entre les terminaux de son réseau. Sa pile technologique intègre une technologie de collecte et d'analyse des données qui permet de comprendre comment les voyageurs utilisent sa plate-forme et de prévoir les opportunités.

Secteur Internet