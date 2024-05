Blade Air Mobility, Inc. fournit des services de transport aérien et de logistique aux hôpitaux des États-Unis. La société transporte des organes humains en vue de leur transplantation, ainsi que des passagers, au moyen d'hélicoptères et d'avions, principalement dans le nord-est des États-Unis, en Europe du Sud et dans l'ouest du Canada. Les secteurs d'activité de la société sont le transport de passagers et le transport médical. Le secteur des passagers comprend les services de courte distance et les services de jet et autres. Les activités de courte distance consistent principalement en des vols en hélicoptère et en hydravion amphibie aux États-Unis, au Canada et en Europe. Les activités Jet et autres consistent principalement en des vols non médicaux en jet charter et en jet à la place entre New York et le sud de la Floride. Le segment médical comprend MediMobility Organ Transport, qui consiste principalement à transporter des organes humains pour des transplantations et/ou les équipes médicales qui soutiennent ces services. Elle offre également des services supplémentaires, notamment la coordination de la logistique des donneurs et l'aide à l'évaluation des organes de donneurs potentiels.

Secteur Internet