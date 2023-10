Blancco Technology Group PLC est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des solutions d'effacement de données et des solutions mobiles dans le monde entier. Les segments de la société comprennent l'entreprise, le mobile et l'élimination des actifs de technologie de l'information (ITAD). Ses produits comprennent Blancco Drive Eraser, Blancco Drive Verifier, Blancco File Eraser, Blancco LUN Eraser, Blancco Management Portal, Blancco Management Console, Blancco Removable Media Eraser, Blancco Virtual Machine Eraser, Blancco Hardware Solutions, Blancco Solutions for Mobile Processors, Blancco Mobile Insurance, Blancco Mobile Retail et Blancco Mobile Buy-Back/Trade-In. Elle propose des solutions pour chaque point de contact tout au long du cycle de vie du mobile, au service des fabricants d'équipements d'origine, des opérateurs, des détaillants, des assureurs, des reconditionneurs et des revendeurs. Son logiciel d'effacement de données certifié fonctionne à grande échelle, éradiquant les données au sein des réseaux actifs et des actifs informatiques, des flottes d'appareils aux centres de données multilocaux ou au stockage en nuage.

Secteur Logiciels