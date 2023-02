GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Versarien aura besoin de plus de fonds alors que les pertes s'aggravent

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

UK Oil & Gas PLC, hausse de 25% à 0,08 pence, fourchette sur 12 mois 0,06p-7p. L'explorateur et producteur de pétrole et de gaz déclare que le rapport de la personne compétente pour sa découverte de gaz de Loxley dans le Surrey, en Angleterre, montre que la valeur actuelle nette de son gaz récupérable 2C va de 86,5 millions de GBP à 123,7 millions de GBP nets pour UKOG, en fonction des prévisions de prix du gaz. "Ses flux de revenus futurs potentiels ont la capacité de générer une valeur importante pour les actionnaires dans un avenir prévisible", déclare le PDG Stephen Sanderson.

Blancco Technology Group PLC, hausse de 14% à 185 p, fourchette à 12 mois 150 p-233,5 p. La société de sécurité des données déclare que le chiffre d'affaires du semestre clos en décembre a bondi de 22 %, passant de 19,7 millions de GBP à 24 millions de GBP. Le bénéfice avant impôt a fait un bond de 42 %, passant de 1,8 million de GBP à 2,6 millions de GBP. Selon l'entreprise, l'amélioration des performances est en partie due à la restructuration de son équipe de vente mondiale, qui a nommé de nouveaux responsables des ventes. Elle se targue également d'un solide pipeline d'opportunités pour son second semestre financier, et dit continuer à faire de "bonnes affaires".

AIM - LOSERS

Versarien PLC, baisse de 14% à 5,71 p, fourchette à 12 mois 4,87 p-27,95 p. Le groupe de matériaux d'ingénierie avancée déclare que les conditions macro-économiques actuelles ont retardé la commercialisation qu'il attendait, et fait allusion à un potentiel de levée de fonds. "Nous continuerons à chercher des subventions pour soutenir nos opérations, mais nous aurons également besoin du soutien continu des investisseurs, qu'ils soient stratégiques ou issus des marchés financiers, pour financer l'entreprise jusqu'à ce que le marché du graphène gagne en traction et que des revenus commerciaux matériels soient générés", déclare le PDG Neill Ricketts. La perte avant impôt se creuse légèrement au cours de sa période de négociation la plus récente. Au cours de la période de 18 mois se terminant le 30 septembre, l'entreprise déclare une perte avant impôts de 8,3 millions de GBP, contre 8,1 millions de GBP. Le revenu passe de 5,7 millions de GBP à 11,1 millions de GBP. L'entreprise va "rationaliser" ses activités pour se concentrer sur les opportunités primaires dans la construction et les textiles.

