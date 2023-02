Le bénéfice du premier semestre de Blancco Technology augmente grâce à la croissance des nouvelles ventes

(Alliance News) - Blancco Technology Group PLC a déclaré mardi que son bénéfice avait bondi au premier semestre, la restructuration des ventes ayant stimulé la croissance.

Les actions de Blancco étaient en hausse de 15% à 187,50 pence par action mardi matin à Londres.

Le fournisseur d'appareils de diagnostic mobiles basé à Bishop's Stortford, en Angleterre, a déclaré un bénéfice avant impôts de 2,6 millions de livres sterling pour le premier semestre clos le 31 décembre, soit une hausse de 44 % par rapport à 1,8 million de livres sterling l'année précédente.

La société a déclaré que le chiffre d'affaires pour le premier semestre était de 24,0 millions GBP, soit une hausse de 22 % par rapport aux 19,7 millions GBP de l'année précédente. Blancco a noté que l'augmentation a été stimulée par les revenus des entreprises, qui ont augmenté de 32 %, passant de 7,1 millions de GBP à 9,4 millions de GBP, représentant le marché à la croissance la plus rapide de la société et devenant de plus en plus une part plus importante du revenu global.

Blancco a ajouté que la nomination d'un nouveau président des ventes mondiales et d'un vice-président des ventes américaines a stimulé la croissance des revenus et renforcé son pipeline d'opportunités.

Le président-directeur général Matt Jones a déclaré : "Nous avons annoncé lors de nos derniers résultats en septembre que nous avions restructuré notre équipe de vente mondiale avec la nomination de nouveaux leaders pour notre organisation de vente. Je suis heureux d'annoncer qu'ils ont réussi à avoir un impact immédiat sur la croissance financière de l'entreprise comme le démontrent ces résultats ainsi que notre pipeline d'opportunités.

"Nous avons également pleinement intégré l'excellente équipe de professionnels qui a rejoint Blancco par le biais de l'acquisition de WipeDrive en juin 2022, qui a permis d'augmenter les bénéfices. La grande majorité des employés de WipeDrive ont maintenant un rôle dans le grand groupe Blancco et ont soutenu notre passage à une solution d'effacement unique pour les clients."

Blancco a acquis WipeDrive Inc en juin de l'année dernière. La société a déclaré que l'équipe de WipeDrive a maintenant été entièrement intégrée.

La société a déclaré qu'elle continue à faire du commerce "bien", et qu'elle a un pipeline solide pour le deuxième semestre. Blancco a ajouté qu'elle est confiante d'atteindre ses attentes pour l'année entière.

