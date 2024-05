Bleach Inc est une société basée au Japon, principalement engagée dans le marketing intégré de type partage qui soutient les clients avec un système de compensation de type partage des revenus. La société soutient l'expansion des ventes par Internet pour les sociétés de vente par correspondance qui vendent principalement des produits cosmétiques, des produits de première nécessité, des produits alimentaires avec des revendications fonctionnelles, ainsi que des sociétés qui fournissent des salons de beauté et des services financiers. La société dispose de capacités de production internes pour presque toutes les fonctions de soutien au marketing, y compris la création de stratégies de marketing, la production et la gestion de publicités. La société ne perçoit pas d'honoraires initiaux ni de frais de conseil de la part des entreprises clientes, mais adopte un système de rémunération basé sur le partage des revenus, en fonction des effets marketing réels obtenus. La société est en mesure de soutenir un large éventail d'entreprises clientes, y compris les petites, moyennes et moyennes entreprises disposant de budgets limités.

Secteur Publicité et marketing