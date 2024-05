BLEECKER est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise (locaux d'activités, bureaux et plateformes logistiques). La valorisation, le développement et la gestion du patrimoine sont assurés par différents pôles du groupe. A fin août 2023, le patrimoine immobilier s'élève, en valeur de marché, à 695 MEUR et totalise une surface de 72 635 m2.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial