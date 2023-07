BLEECKER

COMMUNIQUE DE PRESSE

REVENUS LOCATIFS

DU 3ème TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2022/2023

Paris, le 13 juillet 2023

Le Groupe BLEECKER annonce des revenus locatifs (chiffre d’affaires) consolidés de 7 218 K€ pour le 3ème trimestre de l’exercice ouvert le 1er septembre 2022, contre 4 620 K€ pour le 3ème trimestre de l’exercice ouvert le 1er septembre 2021. Cette variation positive résulte principalement des premiers loyers perçus au titre des baux récemment conclus ou renouvelés sur les actifs immobiliers des SARL GABRIELLI (Paris 15ème) et MOLIERE (Paris 8ème) ainsi qu’à l’évolution favorable des indices de révision des loyers.

Évènements significatifs de la période (mars, avril, mai 2023)

Activité locative dynamique marquée par la signature de 5 nouveaux baux, d’une durée allant de 9 à 12 ans selon les baux, pour une surface totale cumulée de 4.356 m² environ, portant pour partie sur un immeuble situé à GENNEVILLIERS (92) et pour le solde sur deux immeubles situés à PARIS (1er et 9ème arrondissements).

Évènements significatifs postérieurs à la période

Signature le 29 juin 2023 du refinancement de la dette bancaire de la SARL GABRIELLI d’un montant total de 128 M€.

Obtention d’un accord définitif auprès d’une banque partenaire pour le refinancement de la dette de la SCI 176 RIVOLI d’un montant 17,3 M€ avec une mise en place, en principe, prévue avant la fin de l’exercice en cours.

Tableau des revenus locatifs du 3ème trimestre de l’exercice 2022/2023

En K€ Exercice en cours

du 01.09.2022 au 31.08.2023 Exercice précédent

du 01.09.2021 au 31.08.2022 Variation

(%) 1er trimestre 4 813 4 724 1,88 % 2ème trimestre 9 969 5 235 90,43 % 3ème trimestre 7 218 4 620 56,23 % Total 22 000 14 579 50,90 %







Ventilation des revenus locatifs du 3ème trimestre de l’exercice 2022/2023, par secteur géographique

Revenus locatifs

(K€) % PARIS 5 082 70,40% ILE DE France 2 136 29,60% REGIONS 0 0,00% TOTAL 7 218 100%

Le Groupe, ses perspectives

BLEECKER adapte sa politique d’investissement en immeubles de bureaux parisiens ainsi que sur les parcs et locaux d’activités récents en Ile de France compte tenu de la situation macroéconomique et internationale. Néanmoins, fort d'un portefeuille d'actifs essentiellement parisiens et restructurés et bénéficiant d'un taux d'occupation élevé, BLEECKER demeure attentif aux opportunités qu’offre le marché concernant les actifs sécurisés de très bonne qualité, les locaux d’activité récents, implantés stratégiquement et présentant une synergie avec les actifs déjà acquis par le Groupe ; ainsi que ceux présentant une forte création de valeur.

BLEECKER poursuit également sa stratégie de revalorisation de ses actifs en patrimoine par :

la réalisation de programmes de travaux de repositionnement,

le développement de la certification environnementale BREEAM-IN-USE sur ses actifs les plus significatifs.



BLEECKER poursuit par ailleurs la consolidation de sa dette en saisissant les opportunités de financement bancaire en vue notamment de refinancer et sécuriser l’endettement existant.

BLEECKER reste également susceptible de poursuivre ses arbitrages d’actifs matures ou non stratégiques, afin d’investir dans de nouveaux projets immobiliers, offrant une rentabilité attractive et/ou disposant d’un potentiel de revalorisation à moyen ou long terme.

BLEECKER demeure confiant dans la poursuite de sa stratégie, grâce notamment à son positionnement qui est un atout majeur. Compte tenu du contexte économique généré par la situation macroéconomique et internationale, BLEECKER se réserve, néanmoins, la faculté d’étudier d’autres thèses d’investissement.

Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext – ISIN FR0000062150

